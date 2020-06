Marco Coppi torna in pista e riparte da Rignano

di Michele Bossini

Coppi e la Rignanese sono di nuove insieme





Marco Coppi sarà l'allenatore della Rignanese nella stagione 2020-2021, con il sodalizio valdarnese che dopo la retrocessione della scorsa annata dovrà riparitre dal campionato di Promozione.

Dopo essere rimasto fermo per tre stagioni, l'ultima esperieza risaliva all'annata 2016-2017 alla guida della Bucinese, Coppi non ha saputo dire di no all'offerta della Rignanese, squadra con la quale aveva chiuso con il calcio giocato e che poi aveva allenato per varie stagioni portandola in Eccellenza e guidandola anche nel massimo campinato regionale (subentrato in corsa due volte, al posto di Rocchini nella stagione 2011-2012 e di Caleri nella stagione 2013-2014), ottenendo come migliore risulato gli spareggi per l'accesso alla serie D nel campionato 2014-2015, arrendendosi solo in finale alla Fezzanese.