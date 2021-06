Marco Becattini sulla panchina del Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Dopo due stagioni sulla panchina del Terranuova Traiana, adesso si apre l'avventura alla guida della squadra della propria città





Il Valdarno Football Club ha scelto Marco Becattini, classe 1981 cresciuto calcisticamente nel Figline e che ha giocato con la Sansovino guidata da Maurizio Sarri dove ha vinto un campionato di Eccellenza e una coppa Italia di serie D, come allenatore per la prossima stagione.

Negli ultimi due anni sulla panchina del Terranuova Traiana, Becattini ha vinto il campionato di Promozione e preso parte alle semifinali play-off per la promozione in serie D e ora è pronto per guidare la squadra della sua città.