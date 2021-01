Manutenzione straordinaria al campo da tennis e da calcetto: in arrivo lavori per 55mila euro

di Glenda Venturini

Il progetto per la manutenzione dell’impianto sportivo di Castelfranco di Sopra approvato dalla giunta: i dettagli sui lavori al campo da tennis e di calcetto





Riguarderanno il campo da tennis e da calcetto di Castelfranco, i lavori di manutenzione straordinaria approvati a fine anno dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò. Si tratta di una serie di interventi che interesseranno l’impianto sportivo di Castelfranco di Sopra.

L’intervento di manutenzione straordinaria prevede la sostituzione totale della recinzione dell’area sportiva, il rifacimento della superficie di gioco del campetto con nuovo manto in erba sintetica, idoneo per attività sia di tennis che di calcetto, e infine la sostituzione dell’impianto di illuminazione con nuovi pali e fari a led per rendere l’impianto funzionale e sicuro per i cittadini.

“Gli interventi necessari - spiega il sindaco, Enzo Cacioli - restituiranno alla cittadinanza di Castelfranco, soprattutto ai più giovani, uno spazio idoneo, sicuro e dotato di tutto il necessario per tornare a viverlo a pieno; per il ripristino dell’impianto sportivo saranno impegnati circa 55.800 euro sul bilancio 2020”.

“Guardando indietro di un anno - aggiunge l'assessore allo sport Caterina Galli - mai come in questi mesi abbiamo considerato l’attività motoria e sportiva così essenziale per la salvaguardia della nostra salute. In attesa che gli impianti sportivi del nostro Comune possano tornare ad essere nuovamente utilizzati con le dovute misure anti-contagio da Covid-19, questi interventi sono un importante segnale da parte dell’Amministrazione comunale per continuare a promuovere l’attività dei nostri ragazzi”.