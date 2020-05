Manutenzione strade, Grasso: "Le solite bugie per nascondere la verità che Montevarchi sta franando"

di Matteo Mazzierli

Il commento di Francesco Maria Grasso sugli interventi annunciati dal sindaco Chiassai sulle strade del Comune





Riguardo ai lavori di messa in sicurezza delle strade annuncati dal sindaco Silvia Chiassai Martini, Francesco Maria Grasso di Montevarchi Democratica ha attaccato duramente la prima cittadina contestando le sue affermazioni.

"Ieri sera in consiglio comunale ho chiesto al sindaco Chiassai se fra uno spot televisivo ed un altro riteneva importante occuparsi della manutenzione di Montevarchi - dice Grasso - Vi sono diverse parti del territorio ma in particolare la via di Caposelvi che sta franando. Naturalmente la sindaca ha detto che ha tutto sotto controllo sia Caposelvi, sia Val di Lago e quanto altro, vedi Ricasoli. Naturalmente parole e solo parole."

"Oggi per nascondere il tutto parte con una campagna che ha asfaltato 200 mila euro di strade da via Dante a viale Matteotti che dal giro d'Italia non erano state toccate - continua Grasso - A parte che nel 2012 la mia amministrazione aveva asfaltato via Dante, via Pascoli e le strade adiacenti a piazza Repubblica ( ma la sindaca da Siena non poteva saperlo); ma quello che non sa la sindaca Chiassai e la sua scrivana o scrivano, dediti alla continua propaganda, che nello specifico si sbaglia in modo grossolano citando via Dante e viale Matteotti e dicendo che erano 20 anni che non vedevano l’asfaltatura (giro d’Italia 2001)."

"È una vergognosa bugia, come ho detto poco sopra - afferma Grasso - e nello specifico di oggi perché gran parte di quei lavori li ha fatti Publiacqua (avete udito quell'altro carrozzone regionale contro il quale Chiassai inveisce un giorno sì e l'altro pure) a seguito di quelli sulla rete idrica per ripristinare il manto dopo gli scavi.

"Peraltro in larghissima parte sono dell'ultimo piano lavori ed investimenti predisposto e concordato quando c’era il sottoscritto al secolo ex sindaco Francesco Maria Grasso - prosegue - Pertanto la sindaca mi dovrebbe ringraziare perche' con il suo nuovo modo di lavorare (come dice sempre ma oramai non ci crede più neanche lei quanto appare inverosimile vista la realtà) ad oggi non fa altro che solo attivare le opere contrattualizzate durante il precedente mandato."

"Possibile che non si riesca mai a dire la verità confezionando bugie gigantesche e non si riesca tutti i santi giorni a negare i fatti o a fare solo continua propaganda? - conclude Grasso - Meno male che fra 10 mesi ci saranno le elezioni comunali! Povera Montevarchi!"