Lutto in casa Fides Montevarchi, è morto Severino Brogi

di Michele Bossini

L'ex direttore sportivo stroncara da un malore



Foto dalla pagna facebook della Fides Montevarchi

In lutto della palla a spicchi montevarchina: stamattina (martedì), a causa di un improvviso malore che lo ha colpito mentre era a passeggio con il suo cane, è morto Severino Brogi, che fu direttore sportivio della Fides dagli anni '90 fino a qualche anno fa e, da dietro la scrivania, fu uno dei protagonisti del periodo migliore della pallanestro a Montevarchi, con la partecipazione al campionato di serie B2.

"Il 2020 non vuole fermare la sua scia di notizie negative e si è portato via anche -si legge sula pagina facebook della Fides Montevarchi- l'indimenticato ex direttore sportivo Severino Brogi. Un uomo che ha vissuto lo sport con un'incredibile passione e professionalità".