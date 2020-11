Luoghi del cuore del FAI, Sammezzano perde la vetta della classifica. Sprint finale per la raccolta voti

di Glenda Venturini

Il Castello di Leccio sorpassato dalla ferrovia storica Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Il censimento prosegue fino al 15 dicembre





Superato in classifica per oltre mille voti, il Castello di Sammezzano perde la prima posizione nella classifica dei Luoghi del Cuore del Fai, che passa alla Ferrovia storica Cuneo-Ventimiglia-Nizza (in questo momento a 26.300 voti contro i 25mila di Sammezzano). E così parte lo sprint finale per la raccolta dei voti: il censimento del FAI scade infatti il prossimo 15 dicembre.

L'associazione Save Sammezzano e il Comitato FPXA rilanciano in questi giorni dalle pagine facebook l'invito a sottoscrivere la candidatura del Castello di Sammezzano, Non solo: ieri anche la Regione Toscana ha pubblicato sui social un post di promozione della candidatura del Castello di Leccio. "Il Castello di Sammezzano è una vera perla in stile moresco nel Valdarno. Le sue numerose sale consentono un viaggio immaginario in tutto l'Oriente e il suo parco dispone di un patrimonio botanico inestimabile. Nel 2017 - ricorda il post della Regione - è stato il più votato fra i 'Luoghi del cuore' del FAI e quest'anno si trova al momento in seconda posizione. Si può partecipare fino al 15 dicembre, noi votiamo la Toscana!".

Per chi volesse ancora votare, si può farlo semplicemente dal sito dedicato ai Luoghi del Cuore del FAI.