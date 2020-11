Loro: anche per il 2020 "L'acqua del sindaco arriva nelle scuole"

di Martina Giardi

Nonostante l'emergenza sanitaria, il progetto di Publiacqua coi Comuni "L'acqua del sindaco arriva nelle scuole" non si ferma.





È in corso in questi giorni la consegna delle borracce ai bambini di prima elementare del comprensorio di Loro Ciuffenna. Per l'anno scolastico in corso, il Comune e Publiacqua distibuiranno 60 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia.

L'anno scorso sono state 60 le borracce donate da Publiacqua e 204 dal Comune di Loro Ciuffenna.- Complessivamente nell'anno scolastico 19/20 sono state donate 13.000 borracce ai nuovi studenti di prima elementare del territorio dei 45 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato. L'amministrazione lorese prosegue inoltre sulla strada dell'ecosostenibilità e della lotta alla plastica monouso ; infatti a breve verranno istallati nelle scuole loresi, dei fontanelli di acqua naturale gratuita.