Loriano Maiani è il nuovo direttore sportivo della Rignanese

di Michele Bossini

Un ritorno dietro la scrivania del sodalizio biancoverde





La Rignanese ha scelto Loriano Maiani come nuovo direttore sportivo per la stagione 2020-2021, che vede i valdarnesi in Promozione dopo diversi anni trascorsi in Eccellenza e anche un biennio in serie D.

Quello di Maiani è un ritorno in quanto aveva ricoperto tale carica negli anni fra il 2008 e il 2010, conquistando due vittorie di campionato e portando la Rignanese dalla Prima categoria all'Eccellenza. Negli ultimi anni era stato a Dicomano.