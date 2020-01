Lorenzo Manganelli in Spagna per conquistare gli Europei

di Michele Bossini

In corso uno stage di selezione





L'assistente valdarnese Lorenzo Managanelli, internazionale dal 2011, si trova in questi giorni in Spagna per prendere parte, assieme a colleghi di tutta Europa, a uno stage utile a selezionare i nomi degli assistenti in vista degli Europei del prossimo mese di giugno.