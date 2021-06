Lo stadio di Pontedera ospiterà le prime partite in serie C del Montevarchi

di Michele Bossini

Soluzione obbligatoria in attesa che il "Brilli Peri" sia messo a norma





Sarà lo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera (terreno in sintetico, capienza cinquemila persone) ad ospitare le prime partite casalinghe del Montevarchi in serie C in attesa che siano svolti dei lavori (mettere a norma le torri-faro, sistemare le poltroncine e montare un sistema di videosorveglianza) che permetterannno, assieme ad altri di natura strutturale già previsti , al "Brilli Peri" di essere omologato per la categoria.

L'inizio dei lavori è previsto per lunedi prossimo, la ditta che per procedere il più velocemente possibile lavorerà con una una doppia squadra e la conclusione è attesa per novembre.