Lo stadio di Bucine intitolato a Paolo Rossi, l'annuncio del sindaco insieme all'omaggio nella prossima settimana

di Matteo Mazzierli

Il sindaco di Bucine, Nicola Benini, ha partecipato questa mattina al funerale di Paolo Rossi, a Vicenza. Considerato persona integrata e riconosciuta nel Comune, il primo cittadino ha annunciato l'intitolazione dello stadio al campione del mondo e la possibilità di rendergli omaggio nella prossima settimana





Un ultimo saluto al campione del mondo Paolo Rossi: mentre a Vicenza Nicola Benini, sindaco di Bucine, e Andrea Tata, capogruppo dell'opposizione nonché rappresentante della scuola di calcio, hanno partecipato ai funerali, il primo cittadino ha annunciato che anche per i bucinesi ci sarà la possibilità di esprimere il proprio cordoglio al campione del mondo.

Bucine potrà rendere omaggio a Pablito prossima settimana come ha detto il sindaco Benini: "Per quanto riguarda Bucine e la Valdambra, la moglie Federica ci comunicherà nei prossimi giorni quando potremo salutare il nostro caro amico Paolo". Prima, difatti, si terrà la cremazione della salma a Perugia, dopodiché il rientro a Poggio Cennina, dove per anni Rossi ha abitato girando per tutta la Valdambra e integrandosi perfettamente con la comunità.

Il sindaco ha anche confermato l'intitolazione dello stadio comunale a Rossi: "Bucine vuole ricordare così il nostro concittadino speciale intitolandogli un luogo del paese, niente di meglio dello stadio, dove tante volte è sceso in campo per beneficenza."