Lo sport con la Misericordia: un video in favore di una raccolta fondi. Protagonisti atleti e volontari

di Monica Campani

I ragazzi di Synergy basket Valdarno, Ginnastica Sangiovannese e Pallavolo Valdarno insieme mimano la canzone di Neffa "Cambierà"





Durante il lungo periodo del lockdown gli atleti e le atlete di Synergy Basket Valdarno, Ginnastica Sangiovannese e Pallavolo Valdarno hanno pensato a coloro che in quel momento stavano svolgendo la propria attività per aiutare gli altri: i volontari della Misericordia di San Giovanni e Cavriglia. Da qui l'idea di fare qualcosa per dare il proprio contributo fattivo a questa importante realtà del territorio. E' nata così l'idea di un video realizzato nelle proprie abitazioni per sensibilizzare, sul filo della speranza, i cittadini.

I ragazzi e le ragazze hanno così mimato la canzone "Cambierà" di Neffa. Leonardo Carrai, poi, ha montato tutti i pezzi registrati dando vita a un video molto bello.

(Il video)

"I volontari della Misericordia di San Giovanni e Cavriglia - spiegano le tre associazioni sportive - ci sono sempre stati; giorno e notte al servizio di tutti. Oltre all’attività ordinaria non si sono sottratti alla primissima linea, la più pericolosa; non solo: hanno distribuito mascherine, portato aiuti alimentari, sono stati nelle zone più colpite del nord Italia.

Ancora c’è bisogno di loro e loro hanno bisogno del contributo di tutti noi: per l’acquisto di dispositivi di sicurezza e soprattutto una nuova ambulanza".

Una bella iniziativa che adesso aspetta il contributo di tutti. Per donare :

Iban IT 32 K 08811 71600 0000 000 22304 intestato a Confraternita di Misericordia di San Giovanni