Liste civiche sangiovannesi, "La serenità di una comunità passa anche dalla percezione della sicurezza"

di Monica Campani

Sui fatti accaduti in Corso Italia interviene il gruppo consiliare all'opposizione





"La violenza registrata nel tardo pomeriggio di martedì 22 dicembre in pieno centro non può essere sottovalutata". Il gruppo consiliare Liste civiche sangiovannesi interviene sulla rissa accaduta in centro storico a San Giovanni.

"Non è la prima volta che esprimiamo la nostra preoccupazione per queste problematiche di ordine pubblico, purtroppo presenti anche a San Giovanni. Come comunità dobbiamo essere in grado di attuare tutte quelle azioni volte non solo alla repressione di chi si è reso responsabile di questi gravi atti, ma soprattutto fare in modo che non si permettail ripetersi di eventi che hanno turbato non poco la cittadinanza. Si preveda un incremento delle risorse per la Polizia Municipale così da poter effettuare più pattugliamenti e turni notturni e migliorare la sorveglianza del territorio, anche con l’istituzione di un vigile di quartiere; e si faccia in modo che le forze dell’ordine presidino con più frequenza ogni angolo della nostra città".

"Ci si attivi con la prefettura e la questura affinché sia di nuovo istituito il servizio della Polfer alla stazione ferroviaria, colpevolmente eliminato qualche anno fa. Solo una reale politica di prevenzione e di controllo del territorio possono permettere il non ripetersi di pericoli che speravamo non dover mai affrontare nella nostra città. La serenità di una comunità passa anche da questo, da una percezione della sicurezza che invece negli ultimi anni sta venendo meno".