Lieve risalita dei casi a Reggello, ma la curva resta sotto la soglia critica. Giunti: "Non dobbiamo abbassare la guardia"

di Glenda Venturini

Nell'ultima giornata sono 17 i nuovi casi positivi, che segnano una risalita dei contagi a Reggello: ma l'indice settimanale su 100mila abitanti rimane ancora sotto quota 250





Con 17 nuovi casi la giornata di giovedì si chiude con una risalita della curva dei contagi, a Reggello. Lo conferma anche il sindaco reggente, Piero Giunti, che in una nota invita i cittadini a mantenere alta l'attenzione, ma sottolinea anche gli importanti risultati raggiiunti con le misure stringenti adottate finora.

"L’Ufficio Igiene Pubblica della nostra ASL - scrive Giunti - mi ha comunicato che a Reggello oggi abbiamo 17 nuovi contagi tra i residenti del nostro Comune. Rispetto ai giorni precedenti, dove le azioni prese per contrastare questa pandemia ci avevano riportato a vedere diminuire il numero dei contagi, il dato di oggi diventa un chiaro campanello di allarme per tutti noi … non dobbiamo abbassare la guardia, perché al momento il nostro comportamento nel rispettare le regole è fondamentale per bloccare la diffusione di questo Virus".





Come mostra il grafico, l’indice settimanale del Comune di Reggello si conferma ancora al di sotto dei 250 nuovi casi su 100mila abitanti: "Segno - conclude il sindaco - che gli sforzi che abbiamo fatto in queste settimane stanno portando buoni frutti".