Lieto fine per lo studente delle medie, sarà iscritto alla scuola media Petrarca

di Matteo Mazzierli

A comunicare la buona notizia è stato il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Stefano Tassi: il ragazzo inizierà il nuovo anno scolastico all'istituto Petrarca





È finita per il meglio la vicenda dello studente di seconda media in cerca di un istituto scolastico a cui iscriversi: lo ha confermato il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Stefano Tassi, che si è adoperato immediatamente, assieme ai dirigenti scolastici, per trovare un istituto in cui il ragazzo potrà iniziare il nuovo anno di studi.

Lo studente frequenterà la scuola media Petrarca, nella classe seconda B: la dirigente dell'Istituto comprensivo Petrarca, Simona Chimentelli, infatti, ha trovato la soluzione alla vicenda e ha già contattato la madre per dargli la buona notizia.

"Ho voluto risolvere subito la situazione - ha detto Tassi - il ragazzo entrerà alla Petrarca e per lunedì i miei uffici si sono già attivati per confrontarsi con i trasporti. Credo che la cosa più importante sia l'aver confermato l'iscrizione alla scuola, ma sono ottimista anche per la questione trasporti, questi ultimi sono assegnati da una società esterna e dovremo confrontarci, tuttavia faremo, anche in questo caso, il possibile per dargli il trasporto in modo da portarlo a scuola."

"Ringrazio la Dirigente Scolatica Simona Chimentelli che fin da ieri si è attivata per una sistemazione dell’alunno comunicando in data odierna la soluzione trovata. Questo conferma l’attenzione dell’Istituto Comprensivo Petrarca alle esigenze degli alunni e delle famiglie del territorio.”