Licei Giovanni da San Giovanni, Lucia Bacci: "Siamo pronti ad accogliere i ragazzi"

di Monica Campani

Il dirigente scolastico dei Licei, Lucia Bacci, fa il punto sulla didattica a distanza e sulla possibilità di riaprire le aule agli studenti





Didattica a distanza per l'emergenza sanitaria e possibilità di riaprire gli Istituti agli studenti: il dirigente scolastico dei Licei Giovanni da San Giovanni, Lucia Bacci, fa il punto.

"Didattica digitale: abbiamo organizzato formazione per mettere a punto le lezioni sincrome e asincrome, il bilancio è positivo ma la scuola vera è quella in presenza. Io mi auguro che avendo messo in atto i protocolli di sicurezza possiamo entrare il prima possibile. Dipenderà anche dall'organizzazione dei mezzi di trasporto, dal tracciamento sanitario svelto".

"Noi siamo pronti ad accogliere i nostri ragazzi con i quali mi sento molto spesso per sapere come si stanno trovando e le loro necessità. La scuola ha già consegnato circa 40 Pc a coloro che ne avevano bisogno. Qui a scuola stiamo continuando la didattica in presenza con gli studenti che hanno bisogno di sistemi educativi speciali. La musica è un laboratorio che stiamo portando avanti con grandi risultati perchè è un linguaggio straordinario che arriva a chiunque".