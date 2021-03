Lettera del presidente della Figc alla Lnd per sollecitare i comitati regionali

di Michele Bossini

Sollecitato un celere riscontro con l’invio dei calendari agonistici, fissate anche alcune linee-guida



Foto da www.figc.it

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti una lettera dettagliata con oggetto la ripresa dei campionati di Eccellenza e di serie C e C1 di calcio a 5 sollecitando un celere riscontro con l’invio dei calendari agonistici

Ferma restando la volontà di fare riprendere l’attività per stabilire sul campo le promozioni nei campionati nazionali di categoria superiore, la Figc ha stabilito alcune linee-guida che mirano a mettere ordine con l’obiettivo di non mortificare la competitività degli stessi campionati regionali e creare il giusto bilanciamento su tutto il territorio nazionale, a cominciare da un numero minino di squadre per ogni girone, tenuto conto che non è obbligatorio riprendere l'attività e che non è prevista alcuna sanzione per chi non la riprende.

I comitati regionali, entro le ore 15 di mercoledì, dovranno comunicare in via definitiva alla Lnd i format dei campionati e i relativi calendari delle gare, per poi potere tramettere il tutto alla Figc, la quale deve effettuare la relativa comunicazione al Coni al fine dell’inserimento nell’elenco degli eventi di preminente interesse nazionale.