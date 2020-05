"Leggenda fra le leggende", in corso la finale fra Mannella e Corvo

di Michele Bossini

Oggi alla 12 ha preso il via la votazione, la chiusura alle 12 di martedì





Ha preso il via oggi (domenica) alle 12, per concludersi alla stessa ora di martedi, il voto per la finale di "Leggende", contest digitale organizzato della Lega nazionale pallacanestro. In lizza per il titolo d "Leggenda fra le leggende" il sangiovannese Francesco Mannella in rappresentanza di Trapani e Pino Corvo per Scafati.

Si vota sulla pagina facebook e sul profilo instagram della Lega nazionale pallacanestro e per essere validi i voti debbono essere espressi nel post del sondaggio.