Legambiente premia il Comune come uno dei 100 più virtuosi nel campo delle energie rinnovabili

di Monica Campani

Importante riconoscimento per l'Amministrazione comunale che premia un lavoro molto lungo suddiviso dalle Giunte che si sono succedute nel tempo





Il Comune di Cavriglia è stato inserito da Legambiente in una speciale classifica che premia 100 Comuni virtuosi nel campo delle rinnovabili. Tra questi, per il 2019, in Toscana ne figurano solo 4: Cavriglia, Castelnuovo Val di Cecina, Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve e Montieri. Un importante risultato per l'Amministrazione Comunale. Nel tempo, infatti, le Amministrazioni Comunali che si sono succedute hanno investito attenzione e risorse sulla tutela dell'ambiente, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione delle nuove fonti di energia.

"Se questo comune può ancora permettersi di garantire ai propri cittadini una pressione fiscale tra le più basse di tutta la Toscana infatti, lo deve soprattutto agli importanti investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle energie rinnovabili. Investimenti che, attraverso canoni concessori o risparmi sulle bollette energetiche, ormai da anni si traducono in importanti risorse economiche", ha precisato il sindaco Degl'Innocenti o Sanni.

Nell'area di Bellosguardo, in un'area di circa 55 ettari nelle vicinanze dell’ex discarica di rifiuti di Tegolaia, quindi zona di scarso interesse agricolo e ben schermata da un punto di vista paesaggistico, il Comune ha creato un Parco fotovoltaico dedicato interamente alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione delle energie rinnovabili e nella quale, oltre a produrre energia fotovoltaica (primi due impianti di circa 17 MW) è stato realizzato un impianto di circa 2 MW completamente destinato alla sperimentazione e alla ricerca. La zona è stata inoltre circondata da alberi e da due anelli ciclo pedonali intersecati (uno dei quali interamente illuminato), dove quotidianamente centinaia di persone si recano a fare sport all'aria aperta.

Oltre ai parchi fotovoltaici tutti gli edifici di proprietà pubblica sono stati dotati di un impianto fotovoltaico che li rende autosufficienti sul piano energetico o perlomeno contribuisce sensibilmente ad abbattere i costi della bolletta elettrica. Una “miniera di energia” che negli ultimi anni si è ulteriormente arricchita con il completo restyling dell'illuminazione pubblica e con i lavori di efficientamento energetico in corso in tutti i plessi scolastici del territorio comunale.

"Nei mesi scorsi è stato varato per la prima volta nella storia il “Piano dei tagli”, un piano di interventi di durata decennale per la valorizzazione delle aree boschive. L'Amministrazione ha mostrato la propria attenzione nei confronti dell'ambiente e del verde diffuso nel territorio anche attraverso altre iniziative, realizzate con personale proprio, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza oppure attraverso altri enti. Tutto questo senza dimenticare la riduzione di immissione di plastica nell'ambiente attraverso l'attivazione di 5 fontanelli di acqua potabile: in ordine cronologico Santa Barbara, Castelnuovo, Cavriglia, Meleto e Vacchereccia. Come se tutto questo non fosse sufficiente è stato avviato con Enel X (la nuova divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali), un percorso che porterà all'installazione di dieci centraline di ricarica elettrica nell'intero territorio comunale. Le centraline sono in gran parte quasi già state installate tutte in prossimità dei centri abitati e nei luoghi comunemente più frequentati ed entreranno in funzione tra breve tempo".

“E' un'enorme soddisfazione per noi questo ambito riconoscimento di Legambiente – conclude il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni -. Viene premiato un lunghissimo lavoro che è partito con le Giunte guidate dal sindaco Ivano Ferri e che è proseguito con la scorsa legislatura e quella in atto. Il recupero delle ex discariche minerarie di Bellosguardo con il progetto del Parco Fotovoltaico, i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, l'installazione delle colonnine per le ricariche elettriche delle auto e tutta una serie di buone pratiche green attuate nel corso degli anni hanno fatto di questo Comune un'eccellenza nazionale che ora ci ha permesso di ottenere questo riconoscimento. Non lo consideriamo però un punto di arrivo quanto in realtà un punto di partenza. Nei prossimi anni investiremo al meglio le risorse a disposizione e le progettualità in nuove idee che incrementino questo trend. In futuro dovremo mantenere le opere fatte ed incrementare nuovi input che facciano di Cavriglia un unicum a livello nazionale”.