Le valdarnesi di Prima e Seconda categoria pronte per le gare del ventunesimo turno

di Michele Bossini

Punti importanti in palio nelle partite in agenda in questa seconda domenica di febbraio





Nella ventunesima giornata del campionato di Prima categoria, le valdarnesi sono attese da delle sfide molto interessanti. Nelle zone basse della classifica il Vaggio Piandiscò andrà alla ricerca di punti salvezza nel match in casa del fanalino di coda Belmonte, che domenica scorsa è riuscito ad espugnare il campo di un Ambra che cercherà il riscatto nella sfida esterna con la Rondinella Marzocco.m squadra di alta classifica. L'Ideal Club Incisa riceve il Firenze Sud per una partita importante nella sua risalita verso la mentre classifica la Fulgor Castelfranco giocherà per il successo nella gara casalinga contro la Grevigiana.

Nel girone L Seconda categoria, le due capoliste sono attese da delle sfide piuttosto complicate: il San Clemente ospita lo Stia, terza forza del torneo a cinque punti dal tandem di testa mentre il Pergine è atteso da un derby molto impegnativo e dall'esito per nulla scontato come sarà quello nella tana dell' Atletico Levane Leona. In agenda anche altre due sfide fra squadre validantesi: si giocano infatti Arno Castiglioni Laterina-Badia a Ruoti e Badia Agnano-Lorese. Da il Pestello ospita il San Marco mentre la Faellese è attesa dall'impegnativa trasferta di Montemignaio. Nel girone M, la Resco Reggello riceve la Molinense.