Le valdarnesi di Prima categoria hanno il loro calendario

di Michele Bossini

Il torneo inizierà l'11 ottobre per terminare il 18 aprile, ultima di andata il 10 gennaio





Reso noto il calendario del campionato di Prima categoria, torneo che inizierà l'11 ottobre per terminare il 18aprile (giro di boa il 10 gennaio) e che vede a rappresentare il comprensorio l'Ideal Club Incisa, il Vaggio Piandiscò la Fulgor Castelfranco e il ripescato San Clemente nel girone D, mentre l'Ambra e il neopromosso Pergine sono stati inseriti nel girone F.

Nel girone D sono previsti sei derby (uno alla prima, uno alla seconda e uno alla sesta giornata, due all'ottavo turno e l'ultimo alla decima giornata). Per quello che riguarda la gara inaugurale la Fulgor Castelfranco riceve l'Ideal Club Incisa, sfida in casa per il San Clemente con il Pianella menre il Vaggio Piandisò sarà ospite del Chianti Nord.

Passando al girone F, il Pergine inizierà il proprio cammino in casa con il Rassina mentre l'Ambra sarà di scena a Viciomaggio. La sfida fra le due valdarnesi all'ultima giornata (il 10 gennaio ad Ambra, il 18 aprile a Pergine).