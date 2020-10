Le ragazze del San Giovanni calcio a 5 debuttano in serie A2

di Michele Bossini

Le valdarnesi di scena domenica in casa del Sassoleone



Foro da https://pianetasangio.blogspot.com

Inizia dalla trasferta in casa del Sassoleone l'avventura in serie A2 femminile delle ragazze del San Giovanni calcio a 5, alla loro prima storica volta in questo prestigioso campionato.

La partita, in programma per le 15 di domenica, si preannuncia interessante e molto combattuta, con entrambe le squadre a caccia di un successo per iniziare nel migliore dei modi la stagione 2020-2021. In casa sangiovannese c'è una gran voglia di battezzare questa prima in A2 con un buon risultato, il lavoro svolto durante la preparazione è stato indirizzato in maniera tale da farsi trovare pronte fin da subito e di certo le ragazze di Scarpellini scenderanno in campo decise a vendere cara la pelle e tornare a casa non a mani vuote.