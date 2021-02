Le ragazze del San Giovanni calcio 5 ospiti del Sabina Lazio calcetto

di Michele Bossini

Trasferta a Roma per le valdarnesi





Le ragazze del San Giovanni calcio 5 saranno di scena domani (domenica) alle 16 in casa del Sabina Lazio calcetto decise a riscattare la sconfitta patita mercoledì in casa per 1-2 ad opera del Sassoleone nel recupero dell'undicesima giornata, ma non sarà facile perché si troveranno ad affrontare una squadra al limitare della zona nella zona play-out e che quindi farà di tutto per restate a galla. Le sangiovennesi, dal canto loro, mirano e restrare all'interno della zona play-off e non faranno regali.