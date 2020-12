Le borracce contro lo spreco di plastica per i bambini della primaria: la consegna a scuola

di Glenda Venturini

Le borracce vengono consegnate alle 1° classi delle elementari ma, a differenza dello scorso anno, non è l'Amministrazione ad effettuare la consegna, nel rispetto delle norme anti-Covid19





Vengono consegnate in questi giorni, nelle scuole del territorio comunale, le borracce realizzate da Publiacqua per il Comune di Castelfranco Piandiscò. Le borracce contro lo spreco di plastica sono destinate ai bambini delle prime classi delle scuole primarie, in adesione al Progetto “L’acqua del sindaco arriva nelle scuole”. Quest’anno però, a differenza dello scorso anno, le borracce non saranno consegnate dall’Amministrazione ma verranno direttamente distribuite da parte della scuola, in ottemperanza alle norme anticontagio per limitare la diffusione del virus Covid-19.

“Un gesto importante per i nostri piccoli studenti - commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione Angela Fortunato - anche quest’anno proprio i bambini aiuteranno le loro famiglie ad avvicinarsi alle tematiche ambientali. Investire sugli studenti più giovani è sicuramente il passo giusto per abituare alle buone pratiche tutta la famiglia e quindi tutti i cittadini.”