Le avversarie della Unomaglia Valdarninsieme nel sottogirone della prima fase

di Michele Bossini

Definita la formula e anche la composizione dei sottogironi, adesso si attende di conoscere i calendari



Foto di Marco Zatini

La nuova formula e la nuova struttura dei campionati nazionali di serie B ha visto i vari gironi, composti da dodici squadre, divisi per formare due sottogironi da sei squadre e in questa prima fase, con gare di andata e ritorno, le ragazze della Unomaglia Valdarninisieme affronteranno Cecina, Cus Siena e Chiusi, quindi le perugine del Faroplast School Volley e del Ponte Felcino

La seconda fase vedrà le squadre che componevano il girone prima della divisione, riunirsi in un unico raggruppamento e incontrare solo le squadre non affrontate nella prima fase in gare di sola andata e nel caso delle valdarnesi saranno da affrontare Fenice Pistoia, Liberi e Forti Firenze, Pontedera, Montespertoli, infine Bisonte Rinascia Firenze e le liguri del La Spezia.

Definita la formula e anche la composizione dei sottogironi, adesso si attende di conoscere i calendari, ferma restando la partenza il 23 e 24 gennaio e il termine dell 29 e 30 maggio, coi play-off a giugno.