Lavori urgenti al palazzo comunale: 30mila euro per risolvere problemi di infiltrazioni

di Glenda Venturini

L'intervento interesserà la facciata e la copertura del palazzo comunale di Castelfranco, che risale al '300





Definiti gli stanziamenti per gli interventi di manutenzione straordinaria al Palazzo municipale di piazza Vittorio Emanuele a Castelfranco di Sopra, un edificio la cui costruzione risale ai primi decenni del ‘300 ed è di particolare valore storico, architettonico e artistico. Nel 2021, per risolvere alcuni problemi evidenziati anche da specifici sopralluoghi, saranno realizzati interventi urgenti per oltre 30 mila euro.

Nello specifico, gli interventi di manutenzione interesseranno la facciata principale, gli infissi e le coperture, in quanto alcune parti del tetto risultano danneggiate nel sottogronda della facciata a causa di infiltrazioni di acqua piovana: da qui la necessità di intervenire con lavori urgenti di sostituzione.