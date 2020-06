Lavori pubblici post-lockdown, il sindaco Neri fa il punto della situazione

di Matteo Mazzierli

L'aggiornamento ufficiale sullo stato dei lavori pubblici nel Comune di Laterina Pergine da parte del sindaco Simona Neri





Dopo la sosta forzata dovuta all'emergenza sanitaria sono ripresi ufficialmente i lavori pubblici previsti nel per il Comune di Laterina Pergine: a fare il punto della situazione sullo stato di attuazione delle opere è la prima cittadina Simona Neri.

"Dopo un approfondito confronto con la nostra responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Arch. Belardini - afferma Neri - che ringrazio per i molteplici impegni che sta portando avanti su tutto il territorio, vorrei fare il punto della situazione post-lockdown:

"Ponte Catolfi: partiamo da quest'opera che è davvero importante e strategica per la viabilità del Valdarno: come già annunciato si è resa necessaria una variante in corso d'opera per il potenziamento del sistema fondale delle spallette ed in questo momento la ditta si trova in cantiere (lato Laterina) ad effettuare le demolizioni propedeutiche alla realizzazione dei pali di fondazione;"