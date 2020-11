Lavori in corso sul territorio. Apertura vicina per la circonvallazione; prosegue l'intervento alla passerella del Binario 2

di Glenda Venturini

Sopralluogo del sindaco di Rignano Daniele Lorenzini nei due cantieri chiave del capoluogo: quello della Città Metropolitana che sta finalmente concludendo la circonvallazione; e quello del Comune che sta lavorando per la realizzazione del passaggio pedonale





Lavori in corso in queste settimane in due punti chiave del territorio di Rignano, dal punto di vista della viabilità: sono i cantieri della Circonvallazione, a cura della Città Metropolitana, e quello invece del passaggio pedonale del Binario 2, su cui sta ora operando la ditta incaricata dal Comune.

Ieri il sindaco Daniele Lorenzini ha compiuto un sopralluogo nei due cantieri, con l'assessore ai lavori pubblici Dominga Guerri e l'ingegner Mauro Badii del settore lavori pubblici. "Nel nostro territorio stanno proseguendo importanti lavori che miglioreranno la Rignano del futuro. Come di consueto ho svolto alcuni sopralluoghi sui cantieri in corso come quello del percorso pedonale del Binario 2 e della Circonvallazione", ha spiegato Lorenzini.

Per la Circonvallazione i lavori sono partiti a inizio anno: si tratta del lotto di completamento di un'opera attesa da anni, e che consentirà finalmente di bypassare il centro di Rignano collegando la zona di Villa Pepi e la Sp89 del Bombone, in località “La Madonna”. La novità è che oggi risulta finalmente visibile il collegamento che mancava: dalla curva della Madonna si arriva quindi a Pian dell'Isola.

Per il Binario 2, Rfi aveva già completato la sua parte di intervento. Adesso è al lavoro la ditta incaricata dal comune di costruire il passaggio pedonale che permetterà finalmente di raggiungere in sicurezza, a piedi, il centro di Rignano dagli impianti sportivi e viceversa. I lavori anche in questo caso stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma.