Lavori in A1, traffico congestionato: più di 2 ore per arrivare da Valdarno a Firenze sud

di Glenda Venturini

Il lungo incolonnamento delle auto si è formato in conseguenza dei cantieri per la terza corsia e di quelli che hanno comportato la chiusura del casello di Firenze Impruneta





Caos e traffico congestionato nel tardo pomeriggio nel tratto valdarnese dell'A1: tanto che per percorrere il tratto fra il casello di Valdarno e quello di Firenze Sud, in direzione nord, si impiegano oltre due ore.

Alle 19 di oggi Autostrade segnala: "Sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Firenze, a causa del traffico congestionato si registrano 15 km di coda tra Valdarno e Firenze sud. Al momento l'intero tratto si percorre in 2 ore e 20 minuti. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda".

Si tratta della conseguenza della serie di cantieri per i lavori di realizzazione della terza corsia fra Firenze Sud e il San Donato, e più avanti di quelli alle gallerie del tratto fiorentino dell'A1, insieme alla chiusura del casello di Firenze Impruneta. Una situazione che da giorni sta creando lunghe code e rallentamenti.