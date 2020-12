Lavori di riqualificazione dell'incrocio di Cascia: la nuova rotatoria sarà aperta a giorni

di Glenda Venturini

Sopralluogo del sindaco Piero Giunti al cantiere dell’intersezione tra Via Kennedy, Via B.Latini e Via Pasolini, dove i lavori proseguono nel rispetto dei tempi previsti





"Salvo imprevisti, la nuova rotatoria di Cascia sarà aperta entro Natale": lo ha annunciato il sindaco reggente di Reggello, Piero Giunti, che ieri mattina insieme ai tecnici e all’Assessore ai Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori nel cantiere della nuova viabilità in zona Stadio Comunale di Reggello.

Si tratta della riqualificazione dell'incrocio fra via Kennedy, via Latini e via Pasolini, dove i lavori sono iniziati alla fine del mese di agosto. "L'apertura della rotatoria - ha spiegato Giunti - ci consentirà di riaprire l’intera viabilità permettendo ai veicoli di svoltare in sicurezza sia verso Cascia che verso Reggello, a prescindere dalla direttrice da cui si arriva".

Poi i lavori proseguiranno secondo quanto previsto dal cronoprogramma: "Ovviamente l’impresa continuerà i lavori di completamento dell’opera per terminare il tutto in modo definitivo entro fine gennaio".