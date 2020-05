Lavori di Publiacqua, sospesa l'erogazione mercoledi 13 e giovedì 14 maggio

di Matteo Mazzierli

L'erogazione sarà sospesa per alcune zone mercoledì 13, mentre il 14 maggio sarà sospesa nell'intero capoluogo





Stop temporaneo per l'erogazione dell'acqua a Loro. La società Publiacqua ha reso noto in un comunicato che a causa di lavori di messa in esercizio della nuova rete idrica di via Roma mercoledì 13 maggio sospenderà l'erogazione dell'acqua in alcune zone, mentre giovedì 14, per lo stesso lavoro, le mancanze d'acqua interesseranno l'intero capoluogo.

"Dalle ore 8 di mercoledì 13 maggio, si registreranno mancanze d’acqua nelle seguenti vie - informa Publiacqua - via Trento, via Torino, via Genova, via Perugia, via Livorno, via Circonvallazione, via Michelangelo, via Sanzio, via Setteponti Levante (fino alla località il Colombaio). Per lo stesso lavoro dalle ore 8 di giovedì 14 maggio le mancanze d’acqua interesseranno invece l’intero capoluogo."

"La situazione tornerà a normalizzarsi in entrambi i giorni nel corso del pomeriggio - conclude Publiacqua - Al fine di ridurre al minimo il disagio per i cittadini nelle due giornate saranno posizionate due autobotti: una nei pressi della rotonda vicino all’Ufficio Postale ed una nei pressi della rotonda vicino alla Caserma dei Carabinieri. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto creerà loro."