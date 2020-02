Lavori di Publiacqua, disagi nel servizio idrico per alcune zone di Castelfranco

di Glenda Venturini

Il collegamento della nuova rete idrica comporterà lunedì 3 febbraio lo stop alla fornitura dell'acqua in alcune zone del comune, in particolare quella di Botriolo





Temporaneo stop alla fornitura dell'acqua in alcune zone del Comune di Castelfranco Piandiscò, lunedì 3 febbraio. Lo fa sapere la società Publiacqua che, impegnata nei lavori di rinnovo e di collegamento della rete idrica, dalle ore 8.00 di lunedì 3 febbraio sospenderà l’erogazione dell’acqua in via Cavour, via di Botriolo e in località Botriolo.

La situazione tornerà a normalizzarsi gradualmente entro il primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.