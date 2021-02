Lavori di asfaltatura e messa in sicurezza nelle frazioni

di Martina Giardi

Le frazioni coinvolte nei lavori di asfaltatura saranno Piantravigne, Persignano e Tasso. Per garantire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza la viabilità subirà alcune modifiche.





Dal primo marzo riprenderanno i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza iniziati nel mese di dicembre e che hanno riguardato sia il capoluogo, con il ripristino del marciapiede di Via Montello ed il rifacimento di Via Tevere, sia alcuni tratti di asfalto in via delle Ville. Erano stati sospesi a causa delle rigide temperature e del maltempo.

"Inizieremo con la realizzazione di cordoli in cemento armato presso le Ville Madrigale per proseguire con la posa in opera di guard rail. " spiega il vicesindaco Maurdo Di Ponte. Successivamente gli interventi prevederanno la realizzazione di asfalti in alcuni tratti della strada comunale di Piantravigne e Persignano. L’ultimo intervento dell’appalto sarà la realizzazione di asfalti in alcuni tratti della strada comunale del Tasso. I lavori di asfaltatura e messa in sicurezza hanno un costo complessivo di circa 150.000 euro.“Riprenderemo i lavori come da piano - spiega il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Mauro di Ponte - prima dello stop dovuto al maltempo.

Anche per quanto riguarda la frana di Campogialli è stato redatto uno studio geologico per monitorarla; è la terza negli ultimi cinque anni .L'Amministrazione comunale ha predisposto una richiesta di finanziamento alla Regione Toscana per il progetto.

Per garantire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza la viabilità subirà alcune modifiche. Sarà infatti istituito un senso unico alternato nei giorni 1 e 2 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 18 sulla S.C 7 delle Ville nel tratto compreso tra i civici dal 48 all’87 in località Madrigale. Un divieto di transito riguarderà, nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18, la S.C 20 di Piantravigne dall’intersezione con la S.P1 Setteponti fino al Km 0+700.