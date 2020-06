Lavori alla rotatoria su via Marconi, venerdì e lunedì cambia la viabilità

di Matteo Mazzierli

Venerdì 19 giugno e lunedì 22 giugno dalle 8.30 alle 18.30 varia la viabilità di alcune strade per i lavori tra viale Diaz e via Marconi





Continuano i lavori per la costruzione di una nuova rotatoria all'intersezione tra Via Marconi e Viale Diaz e in questa fase, per garantire l’intervento, sono state apportate modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione veicolare in piazza C. Battisti, viale Diaz e via Marconi. Per questi motivi la Polizia Municipale ha emesso un‘ordinanza nella quale si stabilisce che venerdì 19 e lunedì 22 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18.30 sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli in piazza C. Battisti.

Le variazioni per chi percorrerà la zona interessata ai lavori sono le seguenti: i veicoli che percorreranno piazza Garibaldi provenienti da piazza Europa o da via dei Mille dovranno obbligatoriamente proseguire diritto su via Mochi o svoltare a sinistra su via Roma - via Cennano. I mezzi che percorreranno via Gorizia giunti all'intersezione con piazza C. Battisti dovranno obbligatoriamente svoltare a destra lungo il ponte sul torrente Dogana. I veicoli che saranno in sosta in piazza C. Battisti al momento dell'entrata in vigore del divieto di circolazione, sarà consentito di uscire secondo le modalità e le indicazioni della segnaletica stradale presente nell’area e del personale addetto all'esecuzione dei lavori. Durante tali giorni e orari sarà istituito senso unico alternato di circolazione regolato da movieri sulla S.R. 69 di Valdarno limitatamente ai tratti di Viale Diaz e di Via Marconi interessati alla realizzazione della rotatoria. In caso di maltempo gli interventi saranno posticipati ai giorni lavorativi successivi.