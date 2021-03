Lavori al binario 2: via Roma chiusa per una notte per consentire l'utilizzo di una autogru

di Glenda Venturini

Lo stop al traffico la scorsa notte è servito per posizionare sul cantiere del binario 2 un escavatore, sollevato con un mezzo gru





Via Roma chiusa per una notte a Rignano per consentire l'intervento di una autogru che ha posizionato un escavatore sul Binario 2. A spiegare il motivo di questa chiusura è stato il sindaco Daniele Lorenzini: "Ieri sera è stata chiusa momentaneamente Via Roma per un intervento relativo ai lavori sul cosiddetto 'percorso pedonale del Binario 2'. Per ovviare alla necessità di attraversamento del binario e minimizzare quindi le interferenze con il traffico ferroviario, l'impresa ha provveduto a portare in quota un escavatore, sollevandolo con autogru, necessario per effettuare le lavorazioni utili alla realizzazione del camminamento".

"Stiamo andando avanti, tassello dopo tassello - conclude il sindaco - in un lavoro che darà un percorso in sicurezza e senza barriere tra il capoluogo e l'area degli impianti sportivi. Un'opera per i cittadini e per tutta Rignano".