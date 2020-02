Lanterne in cielo in ricordo di Massimiliano Galasso

di Monica Campani

L'appuntamento è per martedì 18 febbraio alle 20.45 al monumento ai caduti sul Lungarno Don Minzoni a San Giovanni





Avrebbe compiuto 20 anni Massimiliano Galasso se un brutto e tragico incidente stradale nel 2016 non lo avesse impedito. Il 18 febbraio ricorre il suo compleanno e come accade ogni anno dal momento della sua morte parenti e amici festeggeranno comunque per lui.

Martedì 18 febbraio, dunque, tutti si ritroveranno alle 20.45 nel Lungarno Don Minzoni a San Giovanni per ricordare Massimiliano con il lancio di lanterne luminose.