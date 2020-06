La Unomaglia Valdarninsieme conferma in panchina Marco Lapi

di Michele Bossini

Scelta di continuità quella operata dal sodalizio valdarnese





La Unomaglia Valdarninsieme, per la prossima stagione di serie B2, ha confermato in panchina Marco Lapi, che resta al timone delle valdarnesi dopo due stagioni con risultati importanti: sfiorati i play-off nella stagione 2018-2019 e terzo posto al momento della sospensione quest'anno.

Definita la questione allenatore, adesso la dirigenza è al lavoro per l'allestimento della squadra, che come avviene giù da alcuni anni sarà per lo più composta da ragazze del posto.