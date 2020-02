La Unomaglia Valdarninsieme attesa dalla difficile trasferta di Calci

di Michele Bossini

Sfida esterna dal coefficiente di difficoltà elevato per la squadra valdarnese



Foto di Marco Zatini

Sfida esterna dal coefficiente di difficoltà elevato per la Unomaglia Valdarninsieme, che domani sera (sabato) alle 21 per la seconda giornata di ritorno affronterà un Calci ancora imbattuto in casa.

La sfida fra le pisane e le valdarnesi mette in palio punti importanti per la classifica di entrambe le squadre, un vero spareggio play-off con le padroni di casa che, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1, riprenderebbero Callossi e compagne al terzo posto.

Per uscire indenni da Calci servirà il miglior Valdarninsieme, chiamato ad affrontare la partita con la massima determinazione e concentrazione possibile. Di questo le ragazze di Lapi sono consapevoli e in settimana si sono allenate duramente e con grande impegno, senza trascurare nemmeno il più piccolo particolare per mandare bene a memoria il copione da interpratare per mandare le avvesarie al tappeto.