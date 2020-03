La Unomaglia Valdarninsieme a sostegno degli ospedali della Toscana

di Michele Bossini

Inziativa per combattere il Covid-19 da parte del sodalizio valdarnese





La Unomgalia Valdarninsieme si mette in prima linea per promuovere la raccolta fondi per tutti gli ospedali della Toscane e sposa la causa di Estar, che ha messo a disposizione del sistema sanitario regoinale un numero di conto corrente bancario (iban IT89 Z 05034 02801 000000005970) per raccogliere fondi che saranno destinati ad acquistare farmaci, dispositivi medici e attrezzature sanitarie utili a fronteggiare il Covid-19.

La società valdarnese invita i propri sostenitori e gli sportivi in generale a contribuire, anche con una piccola cifra, a questa importante causa.