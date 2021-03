La terza giornata di campionato porta in dote il derby Fides Montevarchi-Synergy

di Michele Bossini

La gara, al palazzetto di Terranuova, domani sera con palla a due alle 21





Terza giornata di campionato domani (mercoledì), in turno infrasettimanale, nel campionato di serie C gold e alle 21 al palazzetto di Terranuova disputerà il derby Fides Montevarchi-Synergy Basket Valdarno, partita che ha un peso specifico tutto particolare.

Sicuramente sarà una sfida fra due squadre che si conoscono molto bene e nella quale entrambe scenderanno sul parqeut decise a conquistare l'intera posta in palio.

I montevarchini, che dopo la vittoria con Legnaia hanno perso 73-69 in casa della Virtus Siena al termine di una partita molto combattuta, cercheranno di guadagnare due punti che potrebbero essere molto importanti al momento di tirare le somme in vista della seconda fase. I sangiovannesi, che domenica hanno riposato, nella prima giornata avevano ceduto il passo alla Virtus Siena 67-71 e per loro vincere e lasciare quota zero sarebbe un segnale importante in vista dei prossimi impegni.

Fare un pronostico, come sempre in un derby, è difficile: di certo fra due squadre pronte vendere cara la pelle tutti daranno il massimo.