La Synergy espugna Montale, il Galli Terranuova battuto a Livorno

di Michele Bossini

Una vittoria, una sconfitta e un turno di riposo per le valdarnesi di serie C



Foti di Leonardo Carrai dalla pagina facebok della Synergy

Nel posticipo del campionato di serie C gold, torna finalmente a vincere la Synergy, che dopo avere perso molte partite sui titoli di coda stavolta è riuscita a spuntarla, superando a domicilio il Montale per 59-61. Dopo che le squadre erano andate al riposo separate da una sola lunghezza (29-30), nel terzo quarto i valdarnesi sono passati a condurre 39-51, con il tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa nell'ultimo tempino che non è andato in porto. Nello stesso torneo ha riposato la Fides Montevarchi.

In serie C silver il Galli Terranuova ha perso in casa della Libertas Livorno con un netto 87-66 in una partita nella quale i labronici sono sempre stati avanti e nel terzo quarto hanno scavato il divario che ha permesso loro di vincere il match.