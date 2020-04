La solidarietà di Maker House Medical continua, mascherine e visiere paraschizzi contro il Covid-19

di Matteo Mazzierli

La start up di Alessio Bigini, giovane valdarnese, non si ferma. Dopo la realizzazione di mascherine, è iniziata la produzione di visiere paraschizzi in 3D contro il propagarsi del contagio da Coronavirus





Il sostegno a tutti gli operatori sanitari da parte della start up valdarnese Maker House Medical continua: già impegnato nella produzione di mascherine 3D, Alessio Bigini ha cominciato da giorni a realizzare visiere paraschizzi per tutti i sanitari che ne facciano richiesta.

Tanta la riconoscenza per Bigini e il suo impegno: con ringraziamenti pubblici di numerose categorie sanitarie tra cui il 118 di Arezzo, il coordinamento delle Misericordie con il presidente Patrizio Cancialli, il dirigente medico azienda USL Toscana Sud Est dott. Giovanni Sbrana, il direttore dipartimento emergenza/urgenza Massimo Mandò e da tutto il personale della centrale operativa del 118.

"Oltre alle mascherine, con la mia start up stiamo realizzando visiere paraschizzi in 3D - afferma Bigini - ne abbiamo regalate più di dieci all'Ospedale della Gruccia, più di dieci alla Misericordia di San Giovanni e ne abbiamo spedite trenta a Siena per le sale operatorie. Ce le stanno richiedendo in tutta Italia incluso il Valdarno, per esempio: il Comune di San Giovanni ne ha richieste 25. Ovviamente la produzione di mascherine protettive continua e metteremo un sito internet predisposto; le visiere sono piaciute tantissimo sia al 118 sia al pronto soccorso poiché sono comode e superleggere, pesano soltanto dieci grammi."