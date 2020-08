La "Settimana internazionale Coppi e Bartali" attende Vincenzo Albanese

di Michele Bossini

La competizione è articolata in cinque frazioni su quattro giorni



Immagine da www.mondiali.net

La "Settimana internazionale Coppi e Bartali" attende, da domani (martedì) a venerdì il valdarnese della Bardiani Csf Faizanè Vincenzo Albanese, reduce dal buon quinto posto di sabato al "Trofeo Matteotti".

Se la prima semi-tappa di domani (martedì) è adatta ai velocisti, nel pomeriggio si terrà una prova a cronometro. Mercoledì giornata per scalatori con l’arrivo di Sogliano al Rubicone, mentre la frazione di giovedì presenta una salita impegnativa, il Monte Carpegna con picchi al 10%, nel tratto centrale. La quarta e ultima tappa avrà come protagonista la salita di Rocca delle Caminate da ripetere più volte, ma con una discesa e un tratto in pianura da percorrere prima dell’arrivo di Forlì.