La serie D riprende il 6 dicembre, il 29 novembre Sangiovannese e Montevarchi saranno impegnate in partite di recupero

di Michele Bossini

Il Dipartimento Interregionale ha fissato la data della ripartenza per la serie D





Il Dipartimento Interregionale ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del campionato di serie D con le partite che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre.

Il prossimo 29 novembre si giocheranno alcuni recuperi già calendarizzati, gli altri invece si disputeranno dopo il 6 dicembre in date che ancora devono essere individuate. Sia la Sangiovannese che il Montevarchi scenderanno in campo il 29 novembre, in casa con il Siena e in trasferta con il Follonica Gavorrano, recuperando le partite della sesta giornata.