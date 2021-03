La Sangiovannese supera senza problemi l'Ostiamare, il Montevarchi non va oltre il pareggio a Tavarnelle

di Michele Bossini

Una vittoria e un pareggio per le valdarnesi di serie D nella ventiduesima giornata



Foto dalla pagina facebook della Sangiovannese

Vittoria dal peso specifico non trascurabile per la Sangiovannese, che fra la mura amiche del "Virgilio Fedini" si è aggiudicata la sfida diretta con l'Ostiamare per 3-0, per tre punti molto importanti in chiave classifica. In pratica gli azzurri hanno costruito il loro successo in una manciata di minuti fra la fine del primo tempo è l'inizio del secondo, passando in vantaggio al 42' della prima frazione con Ceccuzzi dalla distanza, al 3' della ripresa il 2-0 firmato da Lorenzoni quindi, al 7, il tris di Falomi che di fatto ha chiuso la contesa, con le ultime note di cronaca ridotte all'espulsione di un giocatore dell'Ostiamare e la traversa di Gerardini che ha negaro ai valdarnesi la gioia del poker.

Il Montevarchi torna da San Donato Tavarnelle con un punto (1-1 il finale) che alla fine ha rispecchiato quello che è successo in campo, con il rammarico che la capolista Trastevere ha vinto a Follonica e portato il suo vantaggio sugli aquilotti (che hanno però una partita in meno) a dieci punti. A passare in vantaggio al 18' del primo tempo il vantaggio dei rossoblù, con tap-in vincente di Cela dopo che un tiro di Jallow era stato respinto dal portiere, al 4' del secondo tempo il pareggio del San Donato con Pisaneschi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il risultato non è più cambiato e le due squadre si sono dovute accontentare di un punto.