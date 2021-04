La Sangiovannese sconfitta con il minimo scarto a Siena

di Michele Bossini

Si interrompe a quota sette la sua striscia di risultati utili consecutivi del Marzocco



Foto di Roberto Magri

Nel recupero della sesta giornata di ritorno la Sangiovannese è stata sconfitta 1-0 allo stadio "Franchi" di Siena, una sconfitta immeritata specie per quello che gli azzurri sono riusciti a fare nel corso della ripresa, capaci di creare più di un'occasione per pervenire al pareggio.

Il gol-partita per la squadra di casa è arrivato dopo soltanto quattro giri di orologio con Guidone su cross di Guberti; prima dell'intervallo la Sangiovannese ha creato un paio di buone occasioni per pervenire alla pareggio, con il Siena che invece è andato vicino al raddoppio. Nella ripresa decisamente meglio gli azzurri, più volte pericolosi dalle parti della porta bianconera senza riuscire a violarla (nel recupero annullato un gol a Falomi per fuorigioco) ed è finita con tre punti per il Siena. mentre la Sangiovannese ha visto interrompersi a quota sette la sua striscia di risultati utili consecutivi.