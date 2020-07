La Sangiovannese chiude la porta con Cipriani

di Michele Bossini

Un portiere con alle spalle una certa esperienza per la Sangiovannese





La porta della Sangiovannese nella stagione 2020-2021 sarà difesa da Matteo Cipriani, estremo difensore classe 1996 cresciuto nel settore giovanile della Sestese e lo scorso anno in Eccellenza a Poggibonsi.

In precedenza aveva giocato in serie D nelle file di Aglianese e delV iareggio (ben quattro le stagioni in Versilia), nel suo curriculum anche il Livorno e con la formazione labronica, nella stagione 2014-2015, aveva esordito nel campionato di serie B.