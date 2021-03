La Sangiovannese batte la Sinalunghese e conquista tre punti importanti

di Michele Bossini

Sinalunghese battuta 2-0, sale a quota quattro lunghezze il vantaggio sulla zona play-out



Foto di Roberto Magri

Torna a vincere la Sangiovannese e lo fa battendo, fra le mura amiche dello stadio "Virgilio Fedini", per 2-0 la Sinalunghese, conquistando tre punti che consentano di portare a quota quattro lunghezze il vantaggio sulla zona play-out, mentre dal canto loro i senesi scendono al penultimo posto (con lo Scandicci)

Dopo un inizio di partita giocato da entrambe la squadre a viso aperto anche se senza azioni degne di nota, attorno alla mezz'ora il vantaggio azzurro con Falomi su assist di Gerardini. Poco dopo il quarto d'ora della ripresa la Sinalunghese è rimasta in dieci (espulso Pierangioli per somma di ammonizioni), ma nonostante questo i senesi hanno in qualche modo cercato, senza però riuscirci, di pervenire al pareggio. A chiudere la contesa ci ha pensato Mencagli, con un gol nel quarto minuto di recupero.