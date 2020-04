La ripresa degli allenamenti avverrà in due tempi

di Michele Bossini

Nessuna data invece è stata indicata per un'eventuale ripresa dei campionati



Foto da www.governo.it

La ripresa degli allenamenti avverrà in due tempi: a dirlo è stato il Presidente del Consiglio dei ministro Giuseppe Conte nell'illustrare le misure contenute nel decreto che regola la Fase due.

Gli atleti delle discipline individuali potranno allenarsi, anche nei centri sportivi rispettando però le distanze di sicurezza, a partire da lunedì 4 maggio; gli allenamenti per gli sport di squadra riprenderanno invece lunedì 18 maggio.

La ripresa dei campionati, cosa che riguarda in maniera specifica il calcio, sarà definita nei prossimi giorni in un tavolo presieduto dal Ministro dello sport Spadafora. Di certo si tornerà in campo solo quando sarà possibile garantire la salute di atleti e addetti ai lavori, certamente non prima di giugno.