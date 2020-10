La Regione finanzia un tratto della ciclabile lungo il Canale Battagli. Il sindaco Vadi: "Risultato importante"

di Monica Campani

Il Sindaco Vadi: “Primo passo verso la realizzazione completa del percorso che unirà il centro storico al polo scolastico Don Milani e all'area sportiva”. L’itinerario della ciclopista in corrispondenza del tratto da via Genova a via Firenze, lungo il Canale Battagli, è stato finanziato con 40mila euro dalla Regione Toscana nell’ambito del bando “Interventi urgenti atti a favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria Covid 19”



foto di repertorio

Mobilità sostenibile: il Comune di San Giovanni è tra i vincitori del bando emesso dalla Regione Toscana per finanziare progetti comunali di mobilità sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria Covid 19. Il progetto riceverà un finanziamento regionale di 40mila euro (il costo complessivo è di 59.597,30 euro) per la realizzazione di un tratto della ciclopista in corrispondenza del Canale Battagli, che va dalla intersezione con via Genova alla intersezione con via Firenze, per una lunghezza di 145 metri.

Il pezzo di ciclopista riveste particolare importanza nel sistema della mobilità ciclabile cittadina perchè fa parte di un più ampio percorso che unisce il centro storico al polo scolastico della Scuola materna e della Scuola elementare Don Milani, all’area sportiva della Palestra di via Genova e del Palazzetto dello Sport comunale.

“In tutta la Toscana sono stati finanziati due progetti, il nostro e quello del Comune di Piombino: un riconoscimento di cui siamo orgogliosi, che premia il lavoro portato avanti da questo Ente e dai suoi uffici per lo sviluppo di una mobilità cittadina sempre più ciclopedonale – è quanto dichiara il Sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi – Quello di rendere ciclabile il percorso in corrispondenza del Canale Battagli, oggi tombato, è un progetto di grande valore per la città: che ha l’obiettivo di unire il centro storico al polo scolastico e all’area sportiva, e dunque di migliorare la mobilità e la vivibilità dell’intera area. Un tracciato su cui oggi segniamo un passo avanti importante, e su cui auspichiamo di poter completare il finanziamento attraverso la partecipazione ad altri bandi regionali. In un periodo complesso, come quello che stiamo attraversando, l’impegno a rafforzare nella nostra città una mobilità sempre più sostenibile rappresenta senz’altro un’opportunità di sviluppo per il futuro”.